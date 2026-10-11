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Gasperini: “Rosso a Malen? Era fallo ripetuto su di lui. Basta fotogrammi, il calcio non è questo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Gian Piero Gasperini non ci sta. E, al termine di Como-Roma, torna sul discusso episodio dell’espulsione di Malen: “Siamo stati costretti a difenderci dopo il rosso – ha spiegato il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn -. C’è un fallo ripetuto su Malen prima della scivolata, dire che lui faccia un gioco violento è difficile da sostenere. Viene trattenuto e ha uno slancio. È brutto il salto, ma non c’è intenzionalità di fare male ed è stato un episodio che ha imbruttito la partita. Era una gara bellissima”.  

Il tecnico della Roma analizza poi l’episodio del fallo su Kaiki (QUI LA SPIEGAZIONE DEL ROSSO) grazie al replay mostrato in tv e non ci gira intorno: “Inutile che fermate il fotogramma, il calcio non è fatto di fotogrammi”. 

E ancora: “In questo modo si può giustificare tutto, ma non c’è alcuna volontà di far male all’avversario. Conta il concetto, smettetela coi fotogrammi perché falsificano la realtà. Da quest’anno vediamo un calcio più vero, ora per favore non torniamo indietro”. 

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