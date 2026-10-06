Garlasco, Sempio: “Condanna Stasi è giusta. Non sto vivendo, su tv e social solo il delitto”

(Adnkronos) – Dietro la vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi non c’è un errore giudiziario. Ne è certo Andrea Sempio, ospite stasera di ‘Porta a Porta’. Il nuovo indagato per il delitto del 13 agosto 2007 sostiene la colpevolezza dell’allora fidanzato della vittima. “Secondo me la condanna è giusta, ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente, alcune cose che vengono sollevate non mi convincono”, dice.

“Il bombardamento è costante: accendi la televisione c’è solo Garlasco, guardi i social e lo trovi lì. Davanti a casa nostra tu hai giornalisti che sono lì fissi tutto il giorno, vivi a fatica. Io dico che oggi non sto vivendo, perché realmente la mia vita oggi è o chiuso in camera o dall’avvocato o in trasferta quando magari andiamo a incontrare i consulenti, però realmente la mia vita è quella”, afferma Sempio. A chi gli chiede se i suoi genitori hanno paura per lui, replica: “Certo, chi non avrebbe paura in questa situazione, è scontato”.

“Cerco di non immaginare come potrà essere dopo, perché vedo difficile l’idea di ricostruirsi una vita, cosa che comunque dovrai fare in qualche modo. Per il momento cerco di non interrogarmi. So che la macchia di assassino che se l’è cavata quella non te la levi, quella di sicuro no”, dice ancora intervistato a ‘Porta a Porta’, replicando così a chi gli chiede come potrà recuperare la sua normalità se dovesse essere riconosciuta la sua innocenza. “Devi vedere chi decide di accompagnarsi con te, sapendo che magari per strada per ancora tanto tempo avrai un dito puntato. Come potrà essere dopo? E’ una cosa su cui cerco di non farmi domande per adesso”, conclude.

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