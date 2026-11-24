(Adnkronos) – Nuovo confronto in tv sul caso mediatico del momento: il delitto di Garlasco. Questa volta il faccia a faccia c’è stato tra Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio, e Antonio

De Rensis, che rappresenta Alberto Stasi, al momento unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara

Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. I due sono stati ospiti ieri sera della trasmissione Lo Stato delle Cose, condotta da Massimo Giletti su Rai 3.

Il punto di partenza è una intervista rilasciata da Sempio, che il prossimo febbraio si ritroverà davanti al Gup di Pavia, al Tg2, in cui ha affermato: “La palla viene sempre rilanciata dalla difesa del condannato, di Stasi, il motivo è sempre quello. E’ stata portata avanti la narrazione, secondo cui questa volta è la Procura, ma la Procura ha sempre agito su impulso della difesa”. A queste parole ha replicato De Rensis: “Non ho mai commentato le parole di Andrea, è indagato, quindi ha un coinvolgimento personale molto forte, non credo spetti a me contrastare quello che dice. Io mi devo confrontare con i suoi legali, cerco di farlo sempre nel massimo rispetto, lui vede le cose in questo modo, dal nostro punto di vista non è così, non c’è alcun atto nostro nelle fonti di prova nei suoi confronti, credo sarebbe sciocco da parte mia replicare direttamente a una persona che, a torto o ragione, lo diranno i giudici, ha un coinvolgimento gravoso e faticoso in questa vicenda, come con tutt’altro aspetto e altri parametri ce l’ha Alberto Stasi. Per me e l’avvocato Bocellari c’è un solo interesse, Alberto Stasi, e la sua innocenza”.

A questo punto è intervenuta Taccia: “Andrea è come lo vedete, dice a noi quello che dice davanti alle telecamere. Condivido l’atteggiamento del collega, sarebbe poco elegante commentare le parole della parte, la vivono sulla loro pelle”. Poi, il discorso si è spostato sul contenuto dei pc di Stasi e Sempio. “Non tutto quello di Alberto Stasi è uscito, se lo mettete a confronto no, su Sempio è uscito di tutto, noi abbiamo la copia del computer di Stasi, vi garantisco che non sono uscite le foto che tanto facevano discutere in Corte di Cassazione e in Cassazione”, ha detto ancora Taccia, che ha aggiunto: “Non mi piace che qualcuno della difesa Sempio dica la parola Stasi e il giorno dopo si scateni il finimondo, con anche comunicati stampa, dire che la difesa Sempio non può parlare di Stasi, adesso non esageriamo, non siamo nel regime fascista. Se uno deve dire delle cose può dirle, ma basate su fatti, non deve uscire materiale privato, né dell’uno né dell’altro, che non sia connesso all’indagine. Mi interessa che l’abbiano capito i colleghi”.

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