Ganna entra a far parte del team Lidl-Trek dal 2027

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Il due volte campione del mondo a cronometro e medaglia d’oro olimpica Filippo Ganna è pronto a rafforzare le ambizioni del Team Lidl-Trek di ciclismo nelle Classiche, nei Grandi Giri e nelle cronometro nei prossimi tre anni. La Lidl-Trek “è lieta di annunciare l’ingaggio di Filippo Ganna, che entrerà a far parte del team a partire dalla stagione 2027. Tra i corridori più talentuosi della sua generazione, Ganna è uno dei migliori cronoman al mondo e un avversario temibile nelle più importanti corse di un giorno e nei Grandi Giri”.

Il trentenne è stato due volte campione del mondo a cronometro ed eccelle nelle gare contro il tempo. Il suo palmarès su strada include otto vittorie di tappa al Giro d’Italia, due alla Vuelta a España e cinque alla Tirreno-Adriatico. Dotato di immensa potenza e versatilità, l’italiano ha giocato un ruolo chiave anche in alcune delle più grandi Classiche: è salito due volte sul podio alla Milano-Sanremo e nel 2026 ha vinto una edizione della Dwars door Vlaanderen, dimostrando la sua capacità di trasformare la sua abilità a cronometro in successi su tutti i terreni. Anche lontano dalle strade, il palmarès di Ganna in pista è altrettanto impressionante. Ha fatto parte della squadra italiana che ha vinto la medaglia d’oro olimpica nell’inseguimento a squadre a Tokyo e ha conquistato numerosi titoli mondiali nella disciplina, oltre a essere l’attuale detentore del record dell’ora UCI maschile.

“Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione con una squadra così importante come la Lidl-Trek. Sono estremamente orgoglioso di farne parte e non vedo l’ora che arrivi il primo ritiro per iniziare la stagione nel migliore dei modi -ha detto Ganna-. Dopo otto anni con la mia squadra attuale, aprire un nuovo capitolo è fantastico e mi sento molto motivato per la stagione. Ho grandi obiettivi che spero di raggiungere con la Lidl-Trek, soprattutto nelle Classiche: con la squadra che avremo, niente è impossibile. Naturalmente, i Grandi Giri rimangono un obiettivo importante e non vedo l’ora di supportare la squadra e di mettermi alla prova”.

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