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Gallone (Ispra): “”Tutela ambientale non può prescindere da quella economica e sociale””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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“Il tema della sostenibilità non può prescindere dallo sviluppo sostenibile: la tutela ambientale non può prescindere da quella economica e sociale. Sono sistemi che lavorano insieme e che devono continuare a farlo. Dobbiamo creare una grande alleanza tra istituzioni, imprese, sistema economico, sistema sociale, forze dell’ordine e università, tutti insieme per andare verso l’Agenda 2030, garantendo la centralità della persona umana e, nello stesso tempo, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo”. Con queste dichiarazioni Maria Alessandra Gallone, Presidente Ispra, è intervenuta all’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.

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