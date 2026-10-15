Gallone (Ispra): “”Tutela ambientale non può prescindere da quella economica e sociale””

“Il tema della sostenibilità non può prescindere dallo sviluppo sostenibile: la tutela ambientale non può prescindere da quella economica e sociale. Sono sistemi che lavorano insieme e che devono continuare a farlo. Dobbiamo creare una grande alleanza tra istituzioni, imprese, sistema economico, sistema sociale, forze dell’ordine e università, tutti insieme per andare verso l’Agenda 2030, garantendo la centralità della persona umana e, nello stesso tempo, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo”. Con queste dichiarazioni Maria Alessandra Gallone, Presidente Ispra, è intervenuta all’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.