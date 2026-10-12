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Fuoriclasse in Movimento, Save The Children e Unicredit insieme per prevenire la dispersione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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Promuovere il benessere scolastico e la partecipazione attiva come strumenti per prevenire la dispersione scolastica. E’ questo l’obiettivo di Fuoriclasse in Movimento, il programma nazionale di Save the Children attivo da più di dieci anni su 250 scuole, e supportato dal 2024 anche da Unicredit su un totale di 130 istituti. Al centro del progetto i Consigli Fuoriclasse, organismi partecipativi che coinvolgono rappresentanti di studenti, docenti e dirigenti scolastici. Attraverso assemblee, consultazioni nelle classi, elezioni e incontri con la dirigenza, bambini e ragazzi possono individuare bisogni e criticità contribuendo alla definizione di soluzioni concrete per migliorare la propria scuola.

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