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Fumo: Perrone (fondazione Aiom), ‘Danni ai polmoni degli adolescenti, serve un intervento concreto’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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Nuovi prodotti alla nicotina, anziché aiutare a smettere di fumare, stanno avvicinando sempre più giovani a questa abitudine. Possono provocare danni ai polmoni ancora in fase di sviluppo. Per questo chiediamo di aumentare di cinque euro il prezzo di tutti i prodotti contenenti nicotina”. Così Francesco Perrone, presidente Fondazione Aiom, a Roma all’evento “Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa”. Nel corso dell’incontro è stato presentato il Manifesto per la Tutela dei Diritti dei Non Fumatori.

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