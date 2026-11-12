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Fumo, Mondino (Fondazione Airc): “Aumentare i prezzi e limitare la pubblicità dei nuovi dispositivi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Come Fondazione Airc, che finanzia la ricerca sul cancro da circa 60 anni, siamo tra i soci fondatori di questa iniziativa e sosteniamo con forza l’aumento dei prezzi delle sigarette”. Lo ha dichiarato Anna Mondino, direttrice scientifica della Fondazione Airc, intervenendo a Roma alla giornata precongressuale del XXVIII Congresso nazionale Aiom, dedicata al tema ‘Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa’. Nel corso dell’incontro è stato presentato il Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori, promosso da Aiom, Fondazione Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 

“Riteniamo molto importante anche limitare la pubblicità dei nuovi dispositivi, perché rappresentano uno strumento di forte attrazione per le nuove generazioni. I ragazzi spesso non sostituiscono la sigaretta tradizionale, ma affiancano al suo consumo quello dei prodotti alternativi: è un problema sanitario che dobbiamo contrastare”, ha sottolineato Mondino. Airc porta avanti attività di prevenzione nelle scuole, raggiungendo circa 20mila istituti e 600mila studenti, anche attraverso progetti come ‘Cancro io ti boccio’ e ‘L’Isola dei fumosi’, dedicati all’educazione alla salute e alla prevenzione del tabagismo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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