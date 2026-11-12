Fumo: Di Maio (Aiom), ‘Le regole siano aggiornate per proteggere anche i non fumatori

Anche fumo passivo è dannoso per la salute: bisogna tutelare chi non fuma e non utilizza prodotti contenenti nicotina. Chiediamo di estendere divieti anche a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, necessario aggiornare la normativa.” Così Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), alla Giornata precongressuale del XXVIII Congresso nazionale Aiom, dedicata al tema “Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa”