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Fumo: Castellone (M5S),’L’aumento del prezzo delle sigarette è una misura di politica sanitaria’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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La legge di iniziativa popolare dimostra quanto cittadini e associazioni possano fare per ridurre il consumo di tabacco. L’aumento del prezzo delle sigarette è una misura di politica sanitaria. Fondamentale garantire a tutti i cittadini pari accesso ai percorsi di prevenzione, diagnosi e terapia.” Ha dichiarato Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, durante la giornata precongressuale del XXVIII Congresso nazionale Aiom, dedicata al tema “Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa

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