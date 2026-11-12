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Fumo: Berardi (Aiom),’Serve una generazione libera dalla nicotina, come nel modello britannico’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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La lotta al fumo deve includere anche sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, oggi diffusi e facilmente accessibili. L’obiettivo è evitare l’avvicinamento al fumo, che aumenta il rischio di tumori, non soltanto polmonari.” Queste le parole di Rossana Berardi, presidente eletta dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), intervenendo all’evento “Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa

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