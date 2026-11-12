Fumo: Berardi (Aiom),’Serve una generazione libera dalla nicotina, come nel modello britannico’

La lotta al fumo deve includere anche sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, oggi diffusi e facilmente accessibili. L’obiettivo è evitare l’avvicinamento al fumo, che aumenta il rischio di tumori, non soltanto polmonari.” Queste le parole di Rossana Berardi, presidente eletta dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), intervenendo all’evento “Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa