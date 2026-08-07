Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Fulmine colpisce scout su Monte Livata: grave un ragazzo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane che fa parte di un gruppo scout, che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l’attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. Soccorso dal 118 è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico Gemelli dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica, diretta del professor Marco Piastra. 

Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata. Anche gli altri due ragazzi, a quanto apprende l’Adnkronos, sono stati trasferiti in ospedale, in codice giallo a Tivoli, e le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Subiaco.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Terzo mandato, Zaia rilancia ma Fdi chiude spiragli: posta in gioco troppo alta

28 Gennaio 2024

Un amore contrastato e un giallo, i libri in carcere di Filippo Turetta

28 Novembre 2023

Leonardo Lotto, studente paralizzato dopo tuffo: “Mio discorso in Uk virale? Stupito e felice”

13 Dicembre 2023

Sanremo e televoto, Angelina Mango risponde a Frankie hi-Nrg – Video

11 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno