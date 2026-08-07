Fulmine colpisce scout su Monte Livata: grave un ragazzo

(Adnkronos) –

Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane che fa parte di un gruppo scout, che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l’attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. Soccorso dal 118 è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico Gemelli dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica, diretta del professor Marco Piastra.

Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata. Anche gli altri due ragazzi, a quanto apprende l’Adnkronos, sono stati trasferiti in ospedale, in codice giallo a Tivoli, e le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Subiaco.

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