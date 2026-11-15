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Fugge da un controllo delle forze dell’ordine, 29enne muore precipitando per circa 200 metri

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Dramma questa mattina a Domodossola, in località Bei (Verbania), durante un inseguimento delle forze dell’ordine a due giovani in fuga. L’allarme è scattato poco dopo le 10. Un 29enne è precipitato in un dirupo per circa 200 metri. Sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e il Soccorso Alpino, che dopo lunghe operazioni di ricerca e localizzazione, hanno raggiunto il ragazzo constatandone il decesso.  

L’altro giovane, di 24 anni, è stato trovato a terra con diversi traumi, soccorso in codice verde e trasportato in ambulanza all’ospedale di Domodossola. 

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