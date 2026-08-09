Frosinone-Lazio, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in amichevole. Oggi, domenica 9 agosto, la squadra di Gennaro Gattuso affronta il Frosinone in uno dei test precampionato, allo stadio Benito Stirpe. La squadra di Gattuso arriva dalle sfide positive contro Avellino e Ascoli, chiuse con due vittorie, mentre i ciociari sono reduci dai due pareggi contro Sambenedettese e Benevento. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Frosinone-Lazio, in campo alle 20:45 al Benito Stirpe di Frosinone:

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Fini, Raimondo, Zerbin. All. Alvini.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. All.: Gattuso

L’amichevole tra Frosinone e Lazio sarà visibile in diretta tv su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)