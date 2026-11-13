Frosinone Calcio, Alvini: “”Salvezza è la base per creare un futuro importante””

“La gente di Frosinone è fantastica, di cuore. Sono persone umili, sorridenti e sempre calorose. Forse tutti ci mostrano questo grande affetto perché adesso le cose vanno bene, ma io l’ho detto: vogliamo la salvezza e raggiungerla ci permetterà di costruire un futuro importante per questa società”. Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha raccontato così all’Adnkronos il grande avvio di stagione dei gialloblù, sesti in classifica e fin qui squadra rivelazione in questo primo scorcio di Serie A.