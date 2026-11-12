Frode sui carburanti in Puglia, sequestro da oltre 7,5 milioni di euro

FOGGIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza dei Comandi provinciali di Bari e Foggia ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 7,5 milioni di euro nei confronti di sette persone indagate per associazione a delinquere, frode sulle accise, emissione di fatture false e trasferimento fraudolento di valori. Nel corso dell’operazione, disposta dalla Procura di Foggia e convalidata dal giudice per le indagini preliminari, sono state perquisite anche le abitazioni di altri sedici indagati.

Secondo le indagini, un’organizzazione con base a Cerignola operava in tutta Italia immettendo sul mercato ingenti quantità di gasolio senza pagare le imposte dovute. Gli investigatori hanno ricostruito tre diversi meccanismi di frode: l’importazione dall’estero di gasolio camuffato nei documenti come liquido anticorrosivo; l’allungamento del carburante con olio lubrificante destinato solo sulla carta all’esportazione; e la vendita in nero per uso stradale di gasolio agricolo a tassazione agevolata, ottenuto tramite società fittizie.

Attraverso una rete di prestanome, autisti e broker, tra il 2025 e il 2026 il gruppo avrebbe immesso sul mercato oltre 13,5 milioni di litri di carburante di contrabbando – di cui più di 500mila già sequestrati – evadendo accise per oltre 7,5 milioni. I sigilli hanno colpito due depositi di carburante, sette società, una barca, conti correnti, immobili e diversi veicoli intestati a familiari e persone di fiducia del principale indagato.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

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