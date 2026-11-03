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Frigoriferi a 50 gradi, cibo distrutto: chi sta sabotando i supermercati europei? Eurofocus podcast

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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Due cyberattacchi in tre settimane, nessuna rivendicazione e un allarme che arriva fino a Bruxelles. Nella notte tra il primo e il 2 novembre hacker hanno colpito decine di supermercati in tutta Europa, Italia compresa, alzando da remoto la temperatura dei frigoriferi. Come era già successo il 12 ottobre in Francia, il risultato sono tonnellate di cibo buttate e un senso di insicurezza che monta. E il problema va ben oltre i supermercati: macchinari, dispositivi ed elettrodomestici collegati a Internet sono tutti suscettibili di essere attaccati. Anche quelli che abbiamo in casa.

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Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
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