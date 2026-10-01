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FrecciaRosa, Bonifacino (IncontraDonna): “A bordo dei treni medici e screening gratuiti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Da ieri sera, insieme a Ferrovie dello Stato, abbiamo illuminato di rosa 40 stazioni ferroviarie in tutta Italia. È un segnale molto importante: vogliamo che le persone se ne accorgano e ricordino di non distrarsi dalla propria salute. Anche quest’anno a bordo dei treni ci saranno i medici e, oltre al ‘Vademecum della Salute’ dedicato alla prevenzione di donne e uomini, avremo un focus specifico sull’obesità. Sappiamo che in Italia questo problema riguarda sempre più persone, fin dall’infanzia. Per questo, a bordo dei treni, misureremo anche il girovita dei passeggeri: è un indicatore importante per valutare alcuni rischi per la salute”. Così Adriana Bonifacino, fondatrice della Fondazione IncontraDonna, alla presentazione oggi a Roma di FrecciaRosa, il progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della salute a bordo di Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia, con il supporto dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). 

“La prevenzione non si fermerà sui treni”, ha sottolineato. “Le attività si svolgeranno anche a terra, con appuntamenti a Genova, Roma e Cosenza, negli scali di Ferrovie dello Stato, dove saranno offerti screening gratuiti alla popolazione”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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