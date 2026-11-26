“L’investimento di 160 milioni di euro sul sito di Bidachem” da parte di Boehringer Ingelheim “porta di fatto valore a tutto il territorio, perché intorno a esso gravitano ovviamente anche contractors e altre attività e iniziative che ci consentono di operare e di garantire che il territorio accresca anche le sue competenze nell’ambito chimico-farmaceutico”. Così Sara Frattini, amministratrice delegata e Site Head dello stabilimento di Fornovo San Giovanni, in provincia di Bergamo, commentando il piano di investimenti dei prossimi 5 anni destinato al sito dalla farmaceutica. Il piano industriale è stato presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy.