Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Fratello di Orban fermato, Ilaria Salis: “Hanno prosperato in un sistema mafioso”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Ilaria Salis commenta il fermo del fratello di Viktor Orban, Aron, accusato di tratta di esseri umani. “Accuse gravi e pesanti quelle rivolte ad Aron Orban (il fenomeno nella foto), fratello del più noto Viktor (l’idolo caduto dell’estrema destra)”, ha scritto l’europarlamentare di Avs in un post pubblicato sul proprio profilo X. 

“Restiamo garantisti, naturalmente. Ma è difficile ignorare come in Ungheria, negli anni del regime, la famiglia Orban abbia prosperato all’interno di un sistema di potere segnato da corruzione, abusi e privilegi – il tutto sullo sfondo di quell’insopportabile ipocrisia così tipica dei fascismi”, ha continuato Salis, “un sistema dai tratti mafiosi, su cui ora è doveroso fare piena luce, accertando fino in fondo tutte le responsabilità”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nuova ondata di caldo sull’Italia, picchi fino a 40°C: le previsioni meteo

7 Luglio 2026

Valmontone, cacciatore senza porto d’armi nasconde un fucile nel vano motore della sua auto

24 Settembre 2018

Governo, Calderone domani alle 11 ospite dell’Adnkronos

6 Luglio 2026

Papa Leone “Stabilità e pace non si costruiscono con le armi ma con il dialogo”

1 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno