Francia, proteste contro il caro vita: scontri a Parigi e Marsiglia, almeno cento gli arresti

(Adnkronos) – Francia di nuovo in piazza oggi contro il caro vita: alta tensione a Parigi e Marsiglia con decine di persone fermate, lacrimogeni e attacchi contro edifici e negozi. La mobilitazione nazionale di sabato 17 ottobre 2026 coinvolge studenti, sindacati, attivisti e sostenitori del movimento dei Gilet gialli, riuniti per protestare contro l’aumento del costo della vita, il caro carburanti e il peggioramento dei servizi pubblici.

Parigi è uno dei principali epicentri della protesta e la giornata è stata segnata fin dalle prime ore da episodi di tensione. La Prefettura di polizia ha intensificato i controlli e ha comunicato che sono già un centinaio le persone fermate, per lo più per possesso di armi e per aver indossato protezioni vietate. A Place de la République le forze dell’ordine sono intervenute con i lacrimogeni, riferisce Bfmtv.

Tra gli episodi più gravi, l’attacco alla sede della rete televisiva CNews. Secondo la ricostruzione, tutto è iniziato intorno alle 7 quando persone “incappucciate” hanno bloccato l’accesso al parcheggio davanti all’edificio che si trova nella zona ovest di Parigi e ospita anche la reazione di Europe 1.

A Parigi, hanno detto fonti di Polizia a Bfmtv, sono attesi tra i 30 e i 60.000 manifestanti. In tutto il Paese, le autorità si aspettano scendano in piazza tra le 90.000 e le 170.000 persone.

Tensioni anche a Marsiglia, dove durante le manifestazioni sono stati presi di mira un posto di polizia municipale e alcuni esercizi commerciali. “Sono state infrante le finestre e lanciati fumogeni all’interno. Un tentativo di incendio doloso è stato sventato. Non si segnalano feriti”, riferisce Bfmtv citando fonti dalla prefettura di Marsiglia.

Secondo quanto riferisce Le Parisien i primi incidenti a Marsiglia si sono verificati già nella tarda mattina in via La Canebière e nelle vie circostanti, con cassonetti della spazzatura incendiati e vetrine dei negozi infrante. Un negozio di Sfr, il secondo operatore di telecomunicazione in Francia è stato tra quelli presi di mira. Il principale raduno dei manifestanti è previsto per le 14:00 al Porto Vecchio, conclude il sito del giornale.

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