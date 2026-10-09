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Francia, nuova crisi del debito? Anche l’Italia rischia – Eurofocus podcast, Adnkronos

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

I rendimenti del titolo decennale francese hanno sfiorato il 5%, lo spread con la Germania ha raggiunto livelli che non si vedevano dalla crisi dell’euro e la moneta unica ne ha già risentito, deprezzandosi su dollaro, sulla sterlina e sullo yen giapponese. La domanda che in molti si fanno in questi giorni è se Parigi, con i conti pubblici mal messi, un’incertezza politica che non vede luce e i populismi in ascesa, possa scatenare una nuova crisi del debito europeo. Rispetto al 2011-2012, la Banca Centrale Europea ha strumenti in più, ma non è scontato che possa o voglia usarli: la risposta alla crisi deve partire da Parigi, avvisano a Bruxelles.

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Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

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