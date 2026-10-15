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Francia, minibus si scontra con treno fermo all’ingresso del tunnel della Manica: 19 feriti di cui 5 gravi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Un minibus si è scontrato con un treno merci fermo all’ingresso del tunnel sotto la Manica. Il bilancio è di 19 feriti di cui 5 gravi anche se non sono in pericolo di vita. E’ quanto riferisce il quotidiano ‘La Voix du Nord’. Tra i feriti l’autista del minibus e 18 passeggeri. Secondo il quotidiano locale i passeggeri feriti erano autisti di camion che stavano per attraversare il tunnel. Il traffico è attualmente interrotto. 

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