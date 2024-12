Francesco Totti e l’importante gesto per Noemi Bocchi: ora è tutto vero

Francesco Totti e l’importante gesto per Noemi Bocchi a Dubai: l’ex capitano della Roma non si nasconde più, ora è tutto vero.

Francesco Totti sempre più innamorato di Noemi Bocchi con cui ha voltato definitivamente pagina aprendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi. Dopo aver vissuto quasi 20 anni accanto alla conduttrice e tre figli, Totti ha trovato in Noemi Bocchi la donna con cui costruire una nuova storia d’amore.

Quella con Noemi Bocchi è una storia davvero importante per Francesco Totti e lo dimostra il gesto fatto da lui e che è subito rimbalzato sul web scatenando l’entusiasmo dei tifosi dell’ex capitano della Roma che hanno sempre fatto il tifo per lui e la nuova compagna, ma cosa ha fatto esattamente l’ex calciatore?

Francesco Totti e e Noemi Bocchi: fiori d’arancio nell’aria?

Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai un capitolo chiuso l’uno per l’altra. I due mantengono rapporti per i figli Cristian, Chanel e Isabel e stanno provando a trovare un accordo per la separazione e, successivamente, per il divorzio che potrebbe permettere ad entrambi di convolare a nozze con i rispettivi partner.

Se, infatti, Ilary Blasi è sempre più felice e innamorata di Bastian Muller al punto che, negli scorsi giorni circolava la voce che potesse essere in dolce attesa, Totti è sempre più innamorato della sua Noemi Bocci con cui convive già da tempo condividendo tutto con lei. Per la coppia, in un futuro prossimo, potrebbe esserci anche il matrimonio.

Ad un mese dalle voci che li volevano in crisi, l’ex calciatore e Noemi sono volati a Dubai per il torneo di padel delle vecchie glorie. Quella del padel è una passione che accomuna entrambi, ma Totti ha voluto rendere quel momento memorabile regalando un anello alla compagna.

Secondo l’ultimo numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 4 dicembre 2024, Totti avrebbe regalato un bellissimo anello alla fidanzata che l’avrebbe sfoggiato durante la cena di gala. Per la coppia, dunque, il matrimonio è nei progetti? Totti e Noemi sono praticamente inseparabili e con i rispettivi figli sono riusciti a creare una splendida famiglia allargata: per rendere il tutto perfetto manda il fatidico sì che potrebbe arrivare dopo il divorzio di lui? Per scoprirlo non ci resta che aspettare.