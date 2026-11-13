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Francesco Paolantoni, dalla depressione alla rinascita

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
1 minuto di lettura

Lo ricordiamo tutti per le risate, per “Mai dire gol” e per quell’ironia che lo accompagna da sempre. Ma nelll’autobiografia di Francesco Paolantoni, intitolata “Malgrado me. Autobiografia senza nulla a pretendere”, c’è di più: il dolore per la perdita dei genitori, una truffa che gli ha portato via tutti i risparmi, la depressione e una nuova stagione di successo, che lui stesso definisce “miracolosa”. Un bilancio che arriva in un momento speciale della sua vita, quello dei 70 anni appena compiuti e dei 50 anni di carriera.

Estratti audio: VIDEO facebook.com – Rai3 – L’autobiografia di Francesco Paolantoni si intitola “Malgrado me. Autobiografia senza nulla a pretendere; VIDEO  facebook.com – Che Tempo Che Fa – Francesco Paolantoni sul suo libro ‘Malgrado me’.

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