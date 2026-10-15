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Francesco Facchinetti, la frase che fa infuriare Balivo: “Gli uomini giocano a padel per agonismo, le donne per trovare…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – È bufera social per una frase pronunciata da Francesco Facchinetti in diretta a ‘La volta buona’, programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Il figlio di Roby Facchinetti ha detto la sua riguardo alle donne che giocano a padel, facendo un paragone ritenuto dalla padrona di casa “sessista”.  

“L’uomo ama l’agonismo del padel e pensa a giocare, mentre la donna che gioca pensa più a trovare…”, ha detto il dj, lasciando volutamente la frase in sospeso, ma quanto detto è stato sufficiente per far arrivare il suo pensiero a riguardo. La frase ha innescato immediatamente la reazione di Caterina Balivo, la conduttrice infatti si è alzata di scatto dal divano e si è avvicinata all’ospite: “Hai detto una castroneria, te lo dico. Che vuol dire? È una frase sessista”, ha detto, mentre Facchinetti rimaneva fermo della sua idea.  

“Dobbiamo fare per forza il politicamente corretto?”, ha aggiunto, cercando di spiegare la sua posizione sull’argomento, che comunque non ha convinto la padrona di casa.  

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