Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Frana sulle Tofane, escursionista salvata da eliambulanza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una frana di ingenti dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio di oggi dalle pareti Nord della Tofana di Dentro, interessando presumibilmente la Val Travenanzes, attraversata da sentieri. Al momento del distacco l’elicottero del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica di Pieve di Cadore stava ultimando il recupero di un’escursionista di 52 anni che si era infortunata ad un ginocchio lungo sulla normale alla Tofana di Rozes. La donna è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 10 metri. L’eliambulanza è quindi volata all’ospedale Codivilla, dove ha lasciato l’infortunata per poi imbarcare due soccorritori della guardia di finanza di Cortina, per effettuare un sorvolo dell’area interessata. La consistente e prolungata presenza di polveri sospese nell’aria non ha, tuttavia, permesso l’avvicinamento dell’elicottero. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gruppo Davines, presentato il Rapporto di Sostenibilità 2025﻿

29 Settembre 2026

Epatite, nel mondo ci convivono circa 287 milioni di persone: 1,3 milioni di morti nel 2024

28 Luglio 2026

Domani in Campidoglio il convegno dell’Osservatorio Nazionale Amianto a 30 anni dopo la messa al bando dell’asbesto

25 Luglio 2022

Marotta e la bufera Rocchi: “Inter non ha arbitri graditi o sgraditi”

26 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno