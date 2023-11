Forza Italia, Gasparri nuovo capogruppo al Senato

(Adnkronos) – E' ufficiale, al Senato ci sarà la staffetta in casa Forza Italia: Maurizio Gasparri diventerà capogruppo degli azzurri al posto di Licia Ronzulli che otterrà la vicepresidenza dell'Assemblea di palazzo Madama. La decisione è stata presa nel corso della riunione di stasera al Senato dei parlamentai azzurri, presente il segretario nazionale, Antonio Tajani. "Nel corso della riunione dei senatori di Forza Italia", si legge in una nota, la "senatrice Licia Ronzulli ha rassegnato le sue dimissioni da presidente del Gruppo parlamentare'' e Maurizio Gasparri "è stato eletto presidente del gruppo parlamentare Forza Italia-Berlusconi Presidente-Ppe". "Contestualmente, continua il comunicato, Gasparri ha annunciato le sue dimissioni da vicepresidente all’ufficio di presidenza del Senato". Durante l'incontro, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, "ha designato Ronzulli come candidata alla vicepresidenza del Senato" e il "gruppo ha approvato all’unanimità la proposta per acclamazione". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...