(Adnkronos) – Una partita che si gioca nel Nordest d’Italia, ma coinvolge il Paese intero: è quella per Brennero 2032, il tunnel che, secondo il work plan del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo pubblicato dall’Unione europea nell’ottobre scorso, “entrerà in funzione nel 2032” anche se “potrebbero esserci ulteriori ritardi”. L’apertura al traffico del Brennero potrebbe ribaltare i rapporti di forza dell’Italia ‘mediterranea’ rispetto al Nord Europa, ma la condizione perché questo avvenga è strettamente legata all’efficienza delle reti e dei servizi logistici nazionali, secondo i dati emersi dalle precedenti tappe del Forum Infrastrutture Nordest, che torna con un nuovo appuntamento in programma il 24 novembre nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Roma.

A fronte di 18 miliardi euro di investimenti programmati sulle grandi varianti e invarianti ferroviarie, le risorse al momento disponibili si fermano a 10,2 miliardi euro, e lo scoperto residuo ammonta quindi a 7,8 miliardi di euro (il 44% del totale). Tra i nodi principali che possono garantire un assetto competitivo sulla scena continentale spicca il completamento dell’Alta velocità Brescia-Verona-Venezia: per il terzo lotto Verona-Padova il finanziamento mancante è stimato in 1.475 milioni di euro. Poi c’è il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Venezia-Trieste: manca all’appello un finanziamento stimato in 1.522 milioni di euro. Rispetto al tunnel di base del Brennero, sul piano finanziario mancano 2.360 milioni di euro dei 10.535 milioni di costo stimato, per le linee di accesso Verona-Fortezza mancano 4.734 milioni su un costo complessivo di 7.706 milioni di euro.

Le criticità che potrebbero limitare la portata del collegamento ferroviario sotterraneo del Brennero, il più lungo del mondo con 64 chilometri tra Fortezza (in Italia) e Innsbruck (in Austria), verranno affrontate dai governatori regionali Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, che si presenteranno riuniti in un “Patto” che individua le priorità infrastrutturali condivise nel Forum del 24 novembre. Interverrà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che traccerà le conclusioni fornendo la posizione del Governo.

Promosso per iniziativa del gruppo editoriale NEM Nordest Multimedia, il Forum è realizzato in collaborazione con Confindustria e con il sito Diariodiac.it e Webuild. Interverranno fra gli altri anche il presidente Ance Antonio Ciucci, il vicepresidente Confindustria Leopoldo Destro delegato per la logistica e le infrastrutture, l’Ad Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, il presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Monaco e Nicola Zaccheo, presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti.

I dati emersi nelle precedenti tappe del Forum, attraverso l’indagine del CRESME curata da Lorenzo Bellicini e l’analisi DIAC a cura di Giorgio Santilli, hanno già evidenziato le criticità, ma anche alla luce dei fatti di attualità legati ai gravi fenomeni di hackeraggio che hanno interessato le infrastrutture del Brennero, diventa evidente che il tema della connettività stradale, portuale e ferroviaria del Nordest è una priorità nazionale, una sfida urgente che richiede una visione unitaria e il sostegno di investimenti tempestivi. Il Forum si pone quindi come terreno concreto di confronto per contribuire a individuare soluzioni e percorsi di lavoro.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)