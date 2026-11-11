Forum Meridiano Sanità 2026, “Salute driver di competitività su cui investire”

Rappresentando il 12,4% del Pil e il 14,5% dell’occupazione, la salute è un ecosistema strategico per la competitività del Paese. È la riflessione che emerge dalla XXI edizione del Forum Meridiano Sanità, promosso da Teha Group a Roma e patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero della Salute e da Fiaso. Al centro del confronto la competitività del comparto delle Life Sciences italiano, la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, l’accesso ai farmaci, la carenza di 75mila professionisti sanitari e le disuguaglianze territoriali. Tra i temi dell’incontro anche le opportunità e i rischi derivanti dall’ingresso nel panorama della salute e delle nuove tecnologie, tra cui l’Ai e le conseguenze del meccanismo Mfn lanciato dagli Usa.