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Forum Meridiano Sanità 2026, “Salute driver di competitività su cui investire”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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Rappresentando il 12,4% del Pil e il 14,5% dell’occupazione, la salute è un ecosistema strategico per la competitività del Paese. È la riflessione che emerge dalla XXI edizione del Forum Meridiano Sanità, promosso da Teha Group a Roma e patrocinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero della Salute e da Fiaso. Al centro del confronto la competitività del comparto delle Life Sciences italiano, la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, l’accesso ai farmaci, la carenza di 75mila professionisti sanitari e le disuguaglianze territoriali. Tra i temi dell’incontro anche le opportunità e i rischi derivanti dall’ingresso nel panorama della salute e delle nuove tecnologie, tra cui l’Ai e le conseguenze del meccanismo Mfn lanciato dagli Usa.

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