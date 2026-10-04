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Formula 1, rinviata la partenza del Gp del Bahrain: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Rinviata la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Oggi, domenica 4 ottobre, il via del nuovo appuntamento del Mondiale, che si svolge eccezionalmente in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti, è stato rimandato per le condizioni estreme e proibitive sul circuito di Sepang. 

Sulla Malesia si è abbattuta infatti una pioggia torrenziale, un vero e proprio monsone, che ha costretto la direzione di gara a rimandare il via della corsa per non mettere in pericolo la sicurezza dei piloti. Una decisione inevitabile condiderate le condizioni della pista di Sepang, che faticava a drenare l’acqua ed era estremamente pericolosa per le vettura in pista. 

Al momento si attendono indicazioni sul nuovo orario, che sarà comunicato dalla direzione di gara al miglioramento delle condizioni meteo. 

 

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