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Penalità choc per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Las Vegas. Oggi, domenica 22 novembre, il pilota della Ferrari ha corso nel terzultimo appuntamento della stagione andando incontro a una decisione della direzione di gara che ha lasciato increduli sia l’inglese che il muretto Ferrari.

Durante i primi giri della gara Hamilton ingaggia un duello con la McLaren di Norris, riuscendolo a sorpassare in curva. Il pilota papaya si lamenta per l’aggressività di quello Ferrari, che non ha alzato il piede dall’acceleratore, e si apre un’investigazione, che porta la direzione di gara ad assegnare una penalità monstre ad Hamilton: dieci secondi di penalità.

Una decisione che scatena la rabbia del sette volte campione del mondo: “è una ca**ata, incredibile. Veramente incredibile”, ha urlato Hamilton nel team radio con il proprio ingegnere di pista al momento della comunicazione della penalità, “se avessi frenato ci saremmo scontrati. Ad alcuni danno 5 secondi, mentre a me ne danno 10 per aver evitato un incidente”.

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