(Adnkronos) – Il Circus della Formula 1 torna in pista in Qatar per il penultimo appuntamento del 2026. Oggi, sabato 28 novembre, sul circuito di Lusail si disputano le qualifiche ufficiali. Il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, già vincitore del titolo mondiale, è stato il più veloce in tutte e tre le sessioni di prove libere. Nella terza sessione di oggi ha preceduto il compagno di scuderia George Russell e le due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar con la Ferrari di Charles Leclerc in quinta posizione.

Domani il penultimo Gp dell’anno si correrà alle ore 17.

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