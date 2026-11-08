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Formula 1, oggi in pista il Gp del Brasile – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Novembre 2026
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(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Dopo il trionfo di Kimi Antonelli nel Mondiale piloti, si corre il Gran Premio del Brasile oggi, domenica 8 novembre – in diretta tv e streaming – per il ventesimo appuntamento della stagione: ci si gioca il secondo posto nella classifica piloti, ma anche e soprattutto il titolo costruttori. La Mercedes può chiudere i conti già a Interlagos, grazie ai 126 punti di vantaggio sulla Ferrari seconda. In pole position partirà Lando Norris, davanti ad Antonelli e Lawson. 

 

Il Mondiale torna in pista domenica 22 novembre con il Gran Premio di Las Vegas. 

 

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