Formula 1, oggi Gp Usa, Antonelli parte dalla pole per il match point mondiale – Diretta

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 25 ottobre, si corre il Gran Premio degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming anche in chiaro – sul circuito di Austin. Il Circus torna protagonista in Texas a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l’olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes.

In testa al Mondiale piloti c’è proprio Antonelli con 340 punti, +102 sul compagno di squadra George Russell, con l’emiliano che si gioca un primo match point per aggiudicarsi il titolo mondiale con 5 gare d’anticipo.

Questa la griglia di partenza del GP degli Stati Uniti di F1 2026 ad Austin:

Prima fila:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Seconda fila:

Isack Hadjar (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Terza fila:

Lewis Hamilton (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Quarta fila:

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Quinta fila:

Liam Lawson (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

Sesta fila:

Nico Hulkenberg (Audi)

Fernando Alonso (Aston Martin

Settima fila:

Oliver Bearman (Haas)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Ottava fila:

Esteban Ocon (Haas)

Lance Stroll (Aston Martin)

Nona fila:

Carlos Sainz (Williams)

Alexander Albon (Williams)

Decima fila:

Sergio Perez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Undicesima fila:

Gabriel Bortoleto (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Il Gran Premio degli Stati Uniti è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

La gara sarà visibile in tv in chiaro, in differita dalle 22.30, su Tv8 e in streaming su Tv8.it.

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