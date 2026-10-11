Formula 1, oggi Gp Singapore: orario, griglia di partenza e dove vedere Gran Premio (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 11 ottobre, il Circus fa tappa a Singapore per il diciassettesimo Gran Premio stagionale, sul circuito di Marina Bay. Si riparte dal dominio di Max Verstappen, poleman e vincitore della gara sprint del sabato davanti alle Ferrari. Il leader del Mondiale è sempre il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, con un vantaggio di 89 punti sul compagno di squadra George Russell (che oggi scatterà dall’ultima posizione per il cambio della power unit). Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp in tv e streaming.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore:

1. Max Verstappen Red Bull

2. Charles Leclerc Ferrari

3. Lewis Hamilton Ferrari

4. Kimi Antonelli Mercedes

5. Lando Norris McLaren

6. Oscar Piastri McLaren

7. Pierre Gasly Alpine

8. Liam Lawson Racing Bulls

9. Arvid Lindblad Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg Audi

11. Oliver Bearman Haas F1 Team

12. Esteban Ocon Haas F1 Team

13. Carlos Sainz Williams

14. Gabriel Bortoleto Audi

15. Franco Colapinto Alpine

16. Fernando Alonso Aston Martin

17. Alexander Albon Williams

18. Lance Stroll Aston Martin

19. Sergio Pérez Cadillac

20. Valtteri Bottas Cadillac

21. Isack Hadjar Red Bull

22. George Russell Mercedes

Il Gp di Singapore inizierà alle 14 ora italiana e sarà visibile sui canali di Sky Sport e in chiaro su Tv8 (ma in differita alle ore 17). Gara visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

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