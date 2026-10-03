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Formula 1, la griglia di partenza del Gp del Bahrain

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Max Verstappen si prende la pole position nel Gran Premio del Bahrain di scena in Malesia. Oggi, sabato 3 ottobre, il pilota della Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo om 1:35.130 precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton, che scatterà dalla prima fila. Ecco la griglia di partenza del Gp in programma domani. 

 

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain, con Hadjar che riceverà cinque posizioni di penalità: 

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:35.130 

2 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.298 

3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.428 

4 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.501 

5 Charles Leclerc (Ferrari) +0.536 

6 Lando Norris (McLaren) +0.627 

7 Oscar Piastri (McLaren) +0.632 

8 George Russell (Mercedes) +0.741 

9 Pierre Gasly (Alpine) +2.080 

10 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.543 

11 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.327 

12 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.524 

13 Carlos Sainz (Williams) +1.831 

14 Lance Stroll (Aston Martin) +1.870 

15 Franco Colapinto (Alpine) 

16 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

 

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