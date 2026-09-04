Formula 1, cambia (dopo tre mesi) il podio del Gp di Monaco: cos’è successo

(Adnkronos) – Il Gp di Monaco di Formula 1 regala un nuovo e inatteso colpo di scena. Al termine della gara dello scorso 7 giugno (vinta da Kimi Antonelli), il podio aveva premiato Hadjar, favorito dalla penalizzazione di cinque secondi data a Gasly per eccesso di velocità in pit-lane. Il provvedimento, tuttavia, era stato poi revocato, restituendo al pilota Alpine la terza posizione. La vicenda è tornata di nuovo sotto i riflettori a distanza di tre mesi. Il motivo? La Fia ha accolto i ricorsi presentati da McLaren e Red Bull, riaprendo il ‘caso’ e modificando ancora una volta la classifica finale. Il verdetto riporta quindi Hadjar sul terzo gradino del podio, in quello che è ormai diventato un vero e proprio caso senza fine.

La nuova decisione della Fia cancella dunque la precedente decisione favorevole al pilota della Alpine, che perde così il podio conquistato dopo la prima revisione del caso. E Gasly retrocede dalla terza alla settima posizione, mentre a festeggiare è Isack Hadjar, che risale sul gradino più basso del podio e regala alla Red Bull un terzo posto. La modifica della classifica coinvolge anche gli altri piloti: Oscar Piastri sale al quarto posto, Liam Lawson al quinto e Arvid Lindblad completa la top six in sesta posizione. La decisione è stata commentata nella conferenza stampa di oggia Monza dall’executive advisor di Alpine Flavio Briatore: “È ingiusto”.

Ecco come cambia la classifica piloti dopo la decisione della Fia sul Gp di Monaco:

1. Andrea Kimi Antonelli — Mercedes 242 punti



2. Lewis Hamilton — Ferrari 183 punti

3. George Russell — Mercedes 183 punti

4. Lando Norris — McLaren 159 punti

5. Charles Leclerc — Ferrari 155 punti

6. Max Verstappen — Red Bull 112 punti

7. Oscar Piastri — McLaren 106 punti

8. Isack Hadjar — Red Bull 71 punti

9. Liam Lawson — Racing Bulls 51 punti

10. Pierre Gasly — Alpine 35 punti

11. Arvid Lindblad — Racing Bulls 25 punti

12. Franco Colapinto — Alpine 19 punti

13. Oliver Bearman — Haas 18 punti

14. Gabriel Bortoleto — Audi 10 punti

15. Carlos Sainz — Williams 6 punti

16. Nico Hulkenberg — Audi 6 punti

17. Alexander Albon — Williams 5 punti

18. Esteban Ocon — Haas 3 punti

19. Fernando Alonso — Aston Martin 3 punti

20. Valtteri Bottas — Cadillac 0 punti

21. Sergio Perez — Cadillac 0 punti

22. Lance Stroll — Aston Martin 0 punti

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