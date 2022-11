Formia, tratto in arresto un uomo di anni 42 che doveva scontare mesi di reclusione

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere.

I militari della Stazione CC di Formia hanno tratto in arresto un uomo di Formia di anni 42, dovendo scontare la pena di mesi 6 di reclusione e mesi 3 di arresto per violazione delle misure di prevenzione e resistenza a P.U. commessi tra il 2014 e 2016 a San Giorgio a Cremano (NA). L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare-.

I militari della Stazione CC di Itri, hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un uomo cl.79, residente ad Itri, dovendo ancora espiare la pena di anni 1, mesi 1 e giorni 5 per i reati di furto, ricettazione e violenza sessuale commessi nei periodi 1997-99 in Viterbo e nel 2012 in Itri. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Cassino (FR).

Mi piace: Mi piace Caricamento...