Formazione, Sabatini (Usr Lazio): “Its su transizione energetica intercetta esigenza chiave”

(Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante, che va a intercettare temi chiave del nostro sistema formativo contemporaneo: l’occupabilità e il successo formativo dei nostri studenti, nonché la tematica specifica della transizione energetica. Rispetto a quest’ultima, da un lato i nostri ragazzi sono protagonisti perché profondamente consapevoli, mentre dall’altro vivono allo stesso tempo un gap di competenze per poter poi effettivamente inserirsi in questo mondo lavorativo”. Quello presentato oggi “è il primo corso in Italia con queste tematiche. Noi abbiamo creduto fortemente nella nuova filiera quattro più due: nel Lazio ne sono attive 42, un primato tra le regioni italiane”. Così Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) per il Lazio, intervenendo oggi a Roma alla presentazione della Fondazione Green Innovation Its Academy, nata su impulso del gruppo Maire per rispondere all’esigenza di formare tecnici altamente specializzati nella decarbonizzazione e nell’economia circolare. Entro il mese di novembre 2026 prenderà il via il primo corso Its in ‘Energy Transition Specialist’.

Sabatini poi conclude: “Tutto questo va nella direzione in cui stiamo andando, e cioè coltivare insieme e implementare sempre di più l’orientamento a partire dalla terza media, il potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale, e un rapporto osmotico e conoscitivo con il mondo dell’impresa”.

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