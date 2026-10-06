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Formazione, D’Amato (Maire): “Al via Its per la transizione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “L’Its (Istituto tecnico superiore) presentato oggi nasce da un’esigenza: avere persone specializzate, figure intermedie tra il liceo, l’università e i vecchi istituti tecnici (periti e geometri) che hanno fatto la nostra Italia e la nostra industria così grandi. Abbiamo quindi colto subito l’occasione: in questo caso, il pubblico ha fatto, a mio avviso, una cosa molto, molto bella, dando la possibilità al privato di cimentarsi in corsi di formazione riconosciuti a livello governativo e pubblico”. Lo ha detto Fabrizio D’Amato, Founder di Maire, oggi a Roma alla presentazione della Fondazione Green Innovation Its Academy, nata proprio su impulso del gruppo per rispondere all’esigenza di formare tecnici altamente specializzati nella decarbonizzazione e nell’economia circolare. Entro il mese di novembre 2026 prenderà il via il primo corso Its in ‘Energy Transition Specialist’. 

“Abbiamo messo in atto subito questo Its, il primo tra l’altro in Italia sulla transizione energetica, di cui abbiamo tanto bisogno noi come azienda, ma di cui necessita proprio l’intero sistema per affrontare la transizione energetica attraverso queste figure professionali”, conclude. 

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