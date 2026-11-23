Forlì, tenta di uccidere la compagna a coltellate e lei fugge in strada: è gravissima

(Adnkronos) – Un cubano 46enne ha accoltellato la compagna, una donna cubana di 44 anni, che si trova ora in gravissime condizioni per le molteplici ferite all’addome, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione fornita dai carabinieri di Forlì, l’episodio sarebbe iniziato ieri sera dopo una lite nell’abitazione che i due dividono a Santa Sofia, località della collina forlivese.

Per sfuggire alla violenza dell’uomo, che è stato fermato per tentato femminicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi, la donna è corsa in strada e ha cercato rifugio nella casa dei vicini. Il 46enne però l’ha raggiunta anche lì, colpendola più volte con un grosso coltello da cucina. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa. La segnalazione tempestiva ha permesso al 118 di intervenire con l’elisoccorso. Trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena, è stata operata d’urgenza questa notte e la prognosi resta riservata.

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