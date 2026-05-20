Fondi pensione e Tfr, guida alle nuove regole 2026: online il portale del ministero

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Cos’è la previdenza complementare? Quali sono le norme che la regolano? Come si accede? A queste domande, e a molte altre, risponde il portale della previdenza complementare realizzato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione del Consiglio Nazionale Giovani e Mefop, online da oggi per accompagnare i cittadini nel percorso previdenziale integrativo. In un mondo in continuo cambiamento, il portale raccoglie contenuti chiari, interattivi e sempre aggiornati, video e guide pratiche per scegliere in modo libero, consapevole e informato come pianificare la propria pensione integrativa.

L’iniziativa, che si inserisce all’interno del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, nasce dall’esigenza di accompagnare l’evoluzione normativa in materia e in particolare le novità inserite nella Legge di Bilancio 2026, che ha previsto un meccanismo di silenzio-assenso a partire dal prossimo 1° luglio per il conferimento del Tfr ai fondi pensione al 60° giorno dall’assunzione e un innalzamento del limite massimo annuo della deducibilità fiscale dei contributi versati a 5.300 euro, oltre che l’introduzione di una maggiore flessibilità nella liquidabilità in capitale delle somme versate.

“La previdenza è un investimento sul proprio futuro. Per questo è essenziale che ogni cittadino disponga di informazioni chiare per costruire una prospettiva pensionistica solida” ha affermato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Il nuovo portale sulla previdenza complementare accompagna lavoratrici e lavoratori in un percorso informato, aiutandoli a orientarsi tra regole, opportunità fiscali e tutela dei risparmi. Allo stesso tempo affianca i datori di lavoro, semplificando le procedure e offrendo strumenti immediati per comprendere le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio e svolgere al meglio il loro prezioso ruolo informativo”. Il portale è strutturato in quattro aree tematiche con contenuti realizzati per semplificare l’acquisizione di conoscenze.

Al suo interno un quadro sul funzionamento della previdenza complementare, sui diversi fondi pensione, sul Tfr e sui falsi miti da sfatare, con una guida alle possibilità di adesione in base alla tipologia di attività lavorativa prestata. A chi è rivolta – La sezione raggruppa servizi e strumenti per la cittadinanza, diritti e garanzie previste. Quest’area tematica contiene una guida interattiva per la simulazione delle opportunità di scelta, un percorso di approfondimento sul sistema previdenziale integrativo oltre a servizi e strumenti per i datori di lavoro e gli operatori. Normativa di riferimento – Grazie a sintesi ragionate, la normativa italiana ed europea è illustrata in modo da cogliere con immediatezza i concetti cardine dei provvedimenti mentre una sezione apposita raggruppa la modulistica aggiornata. Comunicazione – Al suo interno, gli aggiornamenti in materia e i materiali divulgativi, comprensivi di un glossario per orientarsi nei termini di settore e le risposte alle domande più frequenti. Il portale della previdenza complementare è disponibile a questo indirizzo: www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare.

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