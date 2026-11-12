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FonARCom celebra 20 anni, a Roma il confronto su formazione continua nell’era dell’AI

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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Oltre 400 partecipanti, tra rappresentanti delle istituzioni, parti sociali, consulenti del lavoro e mondo della ricerca, hanno preso parte a Villa Miani, a Roma, all’evento “La formazione continua nell’era dell’intelligenza artificiale”, organizzato per celebrare i vent’anni di FonARCom. Il Fondo paritetico interprofessionale, nato nel 2006 su iniziativa di Cifa Italia e Confsal, ha scelto l’anniversario per fare il punto sull’evoluzione della formazione e sulle competenze necessarie ad affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro.

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