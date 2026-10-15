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Floria (Arval Italia): “”Non è più un obiettivo ma una responsabilità””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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“La sostenibilità non deve più essere un obiettivo, ma una responsabilità che si traduce in azioni concrete. È quindi un tema di governance, che prevede di lavorare su obiettivi misurabili e di farlo in modo concreto, coinvolgendo sia i dipendenti delle aziende sia la base clienti a cui queste fanno riferimento”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Floria, Direttore Marketing & Comunicazione di Arval Italia, all’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.

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