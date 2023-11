Florenzi indagato a Torino per scommesse

(Adnkronos) – Alessandro Florenzi, esterno del Milan, è indagato dalla Procura di Torino nell'ambito dell'indagine sulle scommesse illegali. Al giocatore viene contestata la fattispecie dell'articolo 4 della legge 401 del 1989. Nello stesso procedimento sono già indagati altri calciatori: Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Florenzi è stato convocato per essere ascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Fagioli e Tonali sono stati già sanzionati dalla giustizia sportiva e stanno scontando squalifiche di 7 e 10 mesi. I due calciatori di Juventus e Newcastle dovranno inoltre seguire un percorso terapeutico e partecipare ad attività concordate per una completa riabilitazione prima di tornare in campo. Zaniolo è stato ascoltato dagli inquirenti di Torino e prosegue regolarmente l'attività agonistica con il suo club, l'Aston Villa, e con la Nazionale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)