Fiumicino, controlli dei carabinieri nello scalo aeroportuale internazionale: denunciati 2 viaggiatori

Nel corso dei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato due persone per tentato furto e sanzionato due autisti NCC in violazione deli artt. 3 e 4 dell’ordinanza Enac nr. 10/2017.

Presso il duty free situato al Terminal 3 – Partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato due viaggiatori – un 40enne della provincia di Treviso e una 30enne della provincia di Salerno – che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all’interno dei loro bagagli. Sono stati notati dal personale di vigilanza che ha prontamente allertato i militari. I Carabinieri hanno rinvenuto prodotti di profumeria nel bagaglio dell’uomo e una stecca di sigarette nella borsa della donna. La refurtiva, del valore di diverse centinaia di euro, è stata recuperata e riconsegnata al negozio.

I due fermati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

Le verifiche dei militari effettuate presso l’uscita del Terminal 3 – Arrivi, tra la folla di viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno sorpreso due autisti mentre procacciavano clienti, senza averne titolo, davanti ai Terminal. I due sono stati multati per un importo totale di 4.128 euro. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

