Fism for people: “A Cagliari oltre 300 prestazioni per la prevenzione”

(Adnkronos) – Oltre 300 prestazioni gratuite tra visite specialistiche, screening e percorsi di counseling, una significativa partecipazione dei cittadini e un importante momento di confronto tra istituzioni, professionisti sanitari, società scientifiche e associazioni di pazienti. Si è conclusa con risultati molto positivi a Cagliari la seconda tappa di ‘Fism for People – Facciamo germogliare la prevenzione’, il progetto itinerante promosso dalla Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism). Dopo il successo della tappa inaugurale di Bari, anche l’appuntamento sardo – informa una nota – ha confermato l’efficacia di un modello che porta la prevenzione fuori dagli ambulatori e dagli ospedali, avvicinandola concretamente ai cittadini attraverso attività informative, servizi di screening e percorsi di orientamento alla salute. L’iniziativa – patrocinata dal Comune di Cagliari, ospitata il 2 e 3 ottobre tra il T Hotel e il Parco della Musica – è nata con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione fondata sulla diagnosi precoce, sull’identificazione tempestiva dei fattori di rischio e sulla promozione di un accesso sempre più equo ai servizi sanitari.

La prima giornata è stata dedicata al confronto scientifico e istituzionale, con la partecipazione del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e del presidente della Commissione Affari sociali della Camera Ugo Cappellacci. Al centro del dibattito alcuni temi strategici per il futuro della sanità italiana, tra cui innovazione ed equità nell’accesso alle cure, prevenzione cardio-nefro-metabolica, vaccinazioni, salute della donna, medicina iperbarica, dipendenze e valorizzazione delle competenze sanitarie territoriali. La seconda giornata – dettaglia la nota – ha visto l’apertura del Villaggio della salute, trasformando la prevenzione in un’occasione concreta di prossimità e partecipazione. Nei gazebi e negli ambulatori specialistici allestiti per l’occasione sono stati offerti gratuitamente screening cardiovascolari, nefrologici, metabolici, ginecologici e oculistici, oltre a colloqui di supporto psicologico e percorsi dedicati alle problematiche legate alle dipendenze.

Fondamentale il contributo delle società scientifiche e delle realtà professionali che hanno partecipato all’iniziativa mettendo a disposizione competenze, specialisti e attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione. In particolare, hanno contribuito alla realizzazione delle attività del Villaggio della Salute: Anmco-Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri; Agui-Associazione ginecologi universitari italiani; Amd-Associazione medici diabetologi; Simsi-Società italiana di medicina subacquea e iperbarica; Sin-Società italiana di nefrologia; Siso Ets-Società italiana di scienze oftalmologiche; Sitcc-Società italiana di terapia comportamentale e cognitiva; Sitd-Società italiana tossicodipendenze; Site-Società italiana talassemie ed emoglobinopatie; Apmo- Associazione pazienti malattie oculari; Egoi-European Gynecological Oncology Institute e Agorà-Società italiana di medicina a indirizzo estetico.

“I risultati registrati a Cagliari confermano quanto la prevenzione di prossimità rappresenti uno strumento essenziale per promuovere una cultura della salute sempre più diffusa e accessibile – ha dichiarato Loreto Gesualdo, presidente Fism – Portare screening, informazione e consulenza specialistica direttamente nei territori significa contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e favorire l’intercettazione precoce dei fattori di rischio. Con ‘Fism for People’ vogliamo costruire un modello stabile di collaborazione tra comunità scientifica, istituzioni e cittadini, affinché la prevenzione diventi parte integrante della vita quotidiana delle persone. L’ampia partecipazione registrata durante questa tappa conferma quanto sia forte la domanda di salute e quanto sia importante rendere i servizi di prevenzione sempre più vicini alle comunità. Uno degli aspetti più significativi di questa esperienza – ha aggiunto Gesualdo – è la straordinaria capacità delle società scientifiche di fare rete e mettere le proprie competenze al servizio dei cittadini. L’esperienza di Cagliari dimostra che quando conoscenza scientifica, istituzioni, professionisti sanitari e associazioni collaborano con un obiettivo comune, la prevenzione diventa non solo più efficace ma anche più vicina alle persone. Il contributo delle società scientifiche coinvolte rappresenta il vero valore aggiunto di questo progetto e conferma il ruolo fondamentale che esse svolgono nel sostenere l’innovazione, l’educazione sanitaria e la tutela della salute pubblica”.

Dopo i risultati positivi delle prime 2 tappe – continua la nota – Fism proseguirà il proprio roadshow nazionale della prevenzione coinvolgendo progressivamente tutte le principali aree del Paese. Il calendario prevede una tappa a Milano tra novembre e dicembre 2026, quindi Perugia tra novembre 2026 e febbraio 2027. Il percorso proseguirà nel Mezzogiorno con gli appuntamenti di Napoli e una nuova tappa a Bari tra gennaio e marzo 2027. Il progetto si concluderà nella primavera del 2027 a Roma, con un evento nazionale dedicato alla presentazione dei risultati raccolti durante il roadshow e alla consegna del Report sullo stato della prevenzione in Italia, documento che raccoglierà evidenze, criticità, best practice e proposte emerse nel confronto con cittadini, professionisti sanitari, società scientifiche e istituzioni.

«L’obiettivo finale di ‘Fism for People’ non è soltanto realizzare eventi sul territorio, ma contribuire alla costruzione di una nuova cultura della prevenzione nel Paese – ha concluso Gesualdo – Il Report sullo Stato della prevenzione rappresenterà la sintesi di un percorso condiviso che parte dall’ascolto dei territori e dall’esperienza diretta dei cittadini. Vogliamo offrire alle istituzioni un contributo concreto per orientare le future politiche sanitarie, promuovendo una prevenzione sempre più accessibile, partecipata e basata sulle evidenze scientifiche”.

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