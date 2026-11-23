(Adnkronos) – “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, dispone l’articolo 53, aggiungendo che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività. Il Costituente ha voluto in tal modo mettere l’accento sulla finalità delle imposte: sostenere le spese relative ai beni e ai servizi pubblici effettuate nell’interesse di tutti i cittadini. Tutti beneficiano dei beni e dei servizi pubblici, le scuole, gli ospedali, le strade, e tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i primi magistrati tributari in tirocinio.

“Il fisco, in base al secondo comma, deve essere regolato secondo equità, trasparenza e rispetto dei diritti, considerando il reddito e le risorse di cui ogni cittadino dispone. Tutti auspichiamo, comprensibilmente, anche nei periodi di crescenti esigenze di natura pubblica, un fisco più leggero. Naturalmente – ha sottolineato il Capo dello Stato – va sempre rammentato che per contribuire di meno bisogna contribuire tutti”.

“Il pagamento dei tributi è l’adempimento di uno dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale cui si riferisce l’articolo 2 della Costituzione. La violazione degli obblighi tributari – ha detto Mattarella – ostacola la coesione sociale e l’unità nazionale. Siete quindi chiamati a operare in un ambito in cui sono in gioco i valori fondativi dello Stato democratico e il rapporto di fiducia e di lealtà tra istituzioni e cittadini”.

“L’adempimento degli obblighi fiscali – ha sottolineato – va perseguito nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, assicurando parità di trattamento a tutti i cittadini in ragione delle loro disponibilità economiche. Diversamente ne verrebbe leso il principio fondamentale di eguaglianza, architrave della nostra Costituzione”.

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