Fire in the Sky (feat. Sister Simo), un singolo a tinte granata

Fire in the Sky (feat. Sister Simo): JxA Dj all’anagrafe Gianfranco Avallone, nasce il 25 giugno 1973 ad Asti, musicista, compositore e disc jockey italiano, dopo diverse esperienze in vari gruppi musicali e band come chitarrista di musica rock punck grunge e metal col passare del tempo e con le nuove tecnologie digitali si appassiona all’elettronica apprezzando tastiere sequencer e le console intraprendendo la strada da solista come disc jockey e compositore, crea il progetto JxA sfruttando anche la sua esperienza nel mondo della comunicazione del web e dell’immagine. Le sue selezioni musicali preferite sono Dance, House, Electro House, Trance, Dubstep.

Fire in the sky è nata per caso dalla collaborazione tra JxA e l’amico Pako Dj all’anagrafe Antonio Gasparro, noto dj e producer della scena dei Club Piemontesi degli anni ’90 inizi anni 2000 e la tifosa granata Simona Sorbara in arte Sister Simo, giornalista, cantante e corista per Roby Facchinetti dei Pooh, e dei Club Dogo, nonchè speaker radiofonica che ha collaborato con grandi musicisti e solcato grandi palchi italiani ed esteri.

Un progetto in origine dalle sonorità e composizione stile dance anni ’90 che JxA ha saputo rinfrescare con il suo stile EDM rendendolo un pezzo attuale in versione trance, con un trasporto a 138 Bpm da cui si viene subito catturati al primo ascolto sentendo l’introduzione delle note e melodie della chitarra rendendo la scena molto d’atmosfera viva che trasmette emozioni passando al drop d’impatto e intenso molto ballabile il tutto amalgamato alla bellissima voce di Sister Simo che la rendono una song adatta sia per i club che per i grandi festival.

Fire in the sky è un messaggio positivo di buon auspicio come il vecchio detto che recita “Rosso di sera bel tempo si spera” in questo caso però il rosso è della mattina quando si sono fatte le ore piccole in studio di registrazione e si esce al chiaro dell’alba che rende al posto del solito cielo blu un bellissimo cielo rosso.

